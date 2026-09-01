Симфония киновселенной

Театрализованное симфоническое шоу, где оживают легенды кино.

Гаснет свет, и вы оказываетесь не просто в зрительном зале, а в центре огромной киновселенной, где каждая нота — это кадр, а каждая эмоция — отдельный сюжет.

Камерный музыкальный театр Сергея Оселкова и Александры Смирновой приглашает вас на уникальную шоу-программу. Это синтез драматической игры и магии живого звука симфонического оркестра, где грань между экраном и реальностью стирается. В центре действия — Муза, покровительница режиссеров, художников.

И именно ее проницательный, женский взгляд открывает в героях мирового кинематографа самое сокровенное. Проживая судьбы героев от первой до последней сцены, она вдохновляет зрителя задуматься: «А по какому сценарию живу я?». Ведь каждый из нас — целая вселенная, полная собственных ролей, образов и сценариев.

Истинным голосом этого вечера становится симфонический оркестр под управлением Маэстро Сергея Оселкова. В их исполнении суперхиты великих композиторов-кинематографистов: Ханса Циммера, Энио Мориконе, Джона Уильямса, Джеймса Хорнера и других, звучат по-новому, погружая в мир любимых саундтреков.

Мероприятие проводится при поддержке Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского, и часть средств от продажи билетов будет направлена на благотворительность.

Станьте частью этой вселенной. Позвольте Музе и Маэстро провести вас по самым ярким страницам мирового кино.