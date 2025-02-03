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Симфонические рок-хиты. Concord Orchestra. Человек будущего
3 февраля 2025 в 19:00
Концерты

Симфонические рок-хиты. Concord Orchestra. Человек будущего

МКЦ

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» CONCORD ORCHESTRA «Человек будущего».

Вы услышите самые лучшие композиции легендарных мировых рок-групп: Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons и другие. Современные оркестровые аранжировки одновременно окунут вас в ностальгию, унесут в будущее и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно! Шоу «Симфонические рок-хиты» — это больше, чем концерт! Это путешествие по галактике рок-музыки, огненная атмосфера, создаваемая танцующим симфоническим оркестром под мощные барабаны, взрывные гитары и вибрирующие струны скрипок и виолончелей. Это красочное интерактивное шоу с невероятными костюмами, волшебной игрой света, гипнотическим видеорядом премьера которого состоялась в 2021. Шоу с большим успехом посмотрели более 100 000 зрителей.

Отличительная уникальная особенность оркестра:

  • музыканты не сидят на стульях, они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене$
  • симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров$
  • световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фантастически ярким. Зрители шоу станут его участниками — любой человек в зале сможет в реальном времени проголосовать на сайте оркестра concordorchestra.ru и повлиять на финал рок-шоу.

Приходи на Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» CONCORD ORCHESTRA «Человек будущего».

Возраст
12+
Жанры
Рок, Живая музыка