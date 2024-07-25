В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.
- Режиссёр
- Нигхил Нагеш Бхат
- Актёры
- Лакшия, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаукан, Ашиш Видьярти, Адриджа Синха, Харш Чхайя, Партх Тивари, Кашьяп Капур, Самир Кумар
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2024-07-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Драма, Криминал