Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
24°
Птн, 26
22°
Сбт, 27
25°
ЦБ USD 85.41 -1.14 26/07
ЦБ EUR 93.17 -1.21 26/07
Нал. USD 86.90 / 87.00 25/07 18:30
Нал. EUR 95.00 / 95.50 25/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
9 часов назад
1 165
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
Вчера 10:17
2 465
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
1 650
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
5 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Схватка

В поезде, несущемся по индийским пустошам в сторону Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются безжалостные бандиты. Теперь, столкнувшись с хаосом, Амрит вынужден не только спасти свою возлюбленную, но и встать на защиту каждого пассажира.

Режиссёр
Нигхил Нагеш Бхат
Актёры
Лакшия, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаукан, Ашиш Видьярти, Адриджа Синха, Харш Чхайя, Партх Тивари, Кашьяп Капур, Самир Кумар
Продолж.
115 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма, Криминал

Еще в кино

Кино
Заклятье: Слуги Сатаны
Кино
Отпуск не по-детски
Кино
Дастур. Проклятие невесты
Кино
Паранойя
Кино
Мадам Клико
Кино
Водитель-олигарх
Кино
Тебе не убежать
Кино
Проклятие джинна
Кино
Эффект парадокса
Кино
Схватка
Кино
В потоке трех стихий
Кино
Хвостатый переполох