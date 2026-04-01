Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже брата Тимура. В поисках брата героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алина Насибуллина
- Актёры
- Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Алина Насибуллина, Сергей Гилев, Геннадий Блинов, Елена Руфанова, Роман Михайлов, Мария Мацель, Евгений Сангаджиев
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
7 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези, Фильм ужасов