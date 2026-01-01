4 февраля в 16:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства состоится открытие выставки пастели «Штрихи».

В экспозиции представлены пейзажи и натюрморты 5 рязанских авторов, работающих в этой технике:

Аллы Белоусовой

Елены Кореневой

Лидии Лариной

Елены Павловой

Ксении Фокиной

Работы выполнены сухой и масляной пастелью с по-настоящему женским взглядом на жизнь и творчество. Каждая художница нашла в этом материале свои уникальные возможности для выражения идей.

Пастель — материал с уникальной текстурой, позволяющий создавать тончайшие нюансы цвета и переходы, которые смешиваются прямо на бумаге. Каждый штрих, каждое прикосновение пастельного мелка к бумаге становится частью художественного образа. Это техника, требующая особого мастерства и чувства материала.

Приглашаем вас на вернисаж, где вы сможете насладиться красотой и нежностью мотивов и пообщаться с авторами! Выставка продолжит работу до 16 марта.