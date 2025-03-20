Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника…