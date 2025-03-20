Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника…
- Режиссёр
- Джиа Коппола
- Актёры
- Памела Андерсон, Дейв Баутиста, Джон Клофин, Джейми Ли Кертис, Патрик Хильгарт, Билли Лурд, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман, Кирнан Шипка, Бренда Сонг
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2025-03-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Мелодрама