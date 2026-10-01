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Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra
9 февраля 2027 в 19:00
Концерты

Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra

МКЦ

Concord orchestra. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона. Когда рок встречается с симфонией – рождается нечто невероятное! Готовьтесь к мощному музыкальному вихрю! Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA приглашает вас на грандиозное шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Крылья грифона». Это уникальный коктейль классической музыки и рок-энергии, который покорит сердца всех – и истинных фанатов рока, и ценителей симфонического звучания. Всё, что вы любите – в одном шоу! На одной сцене оживут культовые рок-хиты Scorpions (Скорпионс), Nirvana (Нирвана), Linkin Park (Линкин Парк), Metallica (Металлика), Queen (Квин), The Beatles (Битлз), Bon Jovi (Бон Джови), Thirty Seconds To Mars (30 секондс ту марс), Aerosmith (Аэросмит), System of a down (Систем оф эдаун), Guns N' Roses (Ганс Н Розес), Depeche Mode (Депеш мод), Garbage (Гарбадж), Muse (Мюс) и многих других. Мы исполним самые любимые мелодии. И, конечно же будут, совершенно новые произведения, которые прозвучат впервые. Энергия рок-хитов станет еще мощнее! Это не просто концерт – это шоу на грани реальности! Грифон - мифическое существо с крыльями орла и телом льва. В новом шоу музыканты CONCORD ORCHESTRA, обладая быстротой и силой, перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции. Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» – это взрыв эмоций, захватывающее путешествие сквозь вселенную легендарной рок-музыки! Что делает шоу CONCORD ORCHESTRA уникальным и завораживающим? - Танцующий оркестр. Музыканты CONCORD ORCHESTRA не просто играют – они двигаются в такт музыке, превращая каждую композицию в зрелищное представление. - Без нот. Полное погружение в музыку – никаких пюпитров, никакого листания партитур. Все композиции исполняются наизусть, позволяя музыкантам чувствовать сцену и взаимодействовать с залом. - Фантастические спецэффекты. Огненная световая магия, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы создают настоящий визуальный спектакль. - Эмоции на максимум. Вы словно оказываетесь сразу на всех рок-концертах своей мечты, проживая каждую ноту, каждое движение, каждую вспышку света. Это шоу – симбиоз прошлого, настоящего и будущего рока! Мощные аранжировки в исполнении оркестра переносят вас в эпоху классического рока, но при этом звучат современно и свежо. Живое исполнение позволяет зрителям насладиться музыкой и пережить величайшие моменты рок-историй на одном концерте. Готовы испытать адреналин, драйв и чистую музыкальную магию? Тогда не пропустите! Присоединяйтесь и ощутите симфонический рок в его лучшем воплощении на Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ» Крылья грифона CONCORD ORCHESTRA!

Возраст
12+
Жанры
Рок, Живая музыка