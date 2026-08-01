Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
Чтв, 20
23°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.90 / 86.25 18/08 14:30
Нал. EUR 99.45 / 100.50 18/08 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 329
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 579
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 833
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Шоу Иллюзии XXI века
31 октября в 18:00
Театр

Шоу Иллюзии XXI века

Рязанский дворец молодежи

Московский театр магии приглашает вас на семейное шоу «Иллюзии XXI века»! Вас ждёт увлекательное приключение, наполненное чудесами и яркими эмоциями. Левитация, превращения, чтение мыслей, и трансформация — и всё это с активным участием зрителей! Вы не просто увидите магию, вы станете её частью!

Мастера иллюзий Ольга Фокс и Артём Пик — артисты с более чем 15-летним опытом. Их трюки удивляют и переносят в мир настоящего волшебства. Это захватывающее зрелище подарит радость и восторг, как детям, так и взрослым, оставив яркие воспоминания на долгие годы Приходите всей семьёй и ощутите магию XXI века!

Возраст
6+
Жанры
Для детей, Цирк