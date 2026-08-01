Московский театр магии приглашает вас на семейное шоу «Иллюзии XXI века»! Вас ждёт увлекательное приключение, наполненное чудесами и яркими эмоциями. Левитация, превращения, чтение мыслей, и трансформация — и всё это с активным участием зрителей! Вы не просто увидите магию, вы станете её частью!

Мастера иллюзий Ольга Фокс и Артём Пик — артисты с более чем 15-летним опытом. Их трюки удивляют и переносят в мир настоящего волшебства. Это захватывающее зрелище подарит радость и восторг, как детям, так и взрослым, оставив яркие воспоминания на долгие годы Приходите всей семьёй и ощутите магию XXI века!