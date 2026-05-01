Школа волшебников

Юная Ариана и не догадывалась, что мир полон магии, пока мудрый алхимик Архибальд не пригласил ее в таинственную школу волшебников. В древних стенах учебного заведения, спрятанного в туманных горах, девочка обретет верных друзей, узнает секреты и столкнется с ведьмой Муриен, которая охотится за магическим артефактом.