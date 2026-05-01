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Школа волшебников
Кино

Школа волшебников

Юная Ариана и не догадывалась, что мир полон магии, пока мудрый алхимик Архибальд не пригласил ее в таинственную школу волшебников. В древних стенах учебного заведения, спрятанного в туманных горах, девочка обретет верных друзей, узнает секреты и столкнется с ведьмой Муриен, которая охотится за магическим артефактом.

Страна
Чехия
Режиссёр
Петр Кубик, Лукаш Парик
Актёры
Магдалена Мюллер, Роман Зах, Сара Корбелова, Сирил Добри, Криштоф Коничек, Вероника Бартакова, Симона Змрзла, Джессика Бехинова, Петр Кубик, Иржи Валеш
Продолж.
116 мин.
Премьера
4 июня 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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