Школа волшебников

Юная Ариана и не догадывалась, что мир полон магии, пока мудрый алхимик Архибальд не пригласил ее в таинственную школу волшебников. В древних стенах учебного заведения, спрятанного в туманных горах, девочка обретет верных друзей, узнает секреты и столкнется с ведьмой Муриен, которая охотится за магическим артефактом.
- Страна
- Чехия
- Режиссёр
- Петр Кубик, Лукаш Парик
- Актёры
- Магдалена Мюллер, Роман Зах, Сара Корбелова, Сирил Добри, Криштоф Коничек, Вероника Бартакова, Симона Змрзла, Джессика Бехинова, Петр Кубик, Иржи Валеш
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
-
4 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези