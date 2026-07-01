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Школа призраков

Елене очень непросто в новой школе. Ее единственной подругой становится странная одноклассница Нян, которая уверена, что в школе обитают призраки. Елена не верит в эту страшилку, но постепенно начинает замечать, что и за ней постоянно кто-то наблюдает — призраков можно даже услышать, если ты в наушниках. Необычно начинают себя вести и другие ребята. Девушкам предстоит разгадать тайну проклятия школы, чтобы спасти себя и одноклассников.

Страна
Япония
Режиссёр
Масаки Нисияма
Актёры
Лиза Сиера, Мию Окуно, Руна Хирасава
Продолж.
106 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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