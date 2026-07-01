Школа призраков

Елене очень непросто в новой школе. Ее единственной подругой становится странная одноклассница Нян, которая уверена, что в школе обитают призраки. Елена не верит в эту страшилку, но постепенно начинает замечать, что и за ней постоянно кто-то наблюдает — призраков можно даже услышать, если ты в наушниках. Необычно начинают себя вести и другие ребята. Девушкам предстоит разгадать тайну проклятия школы, чтобы спасти себя и одноклассников.