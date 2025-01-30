Волшебство возвращается в продолжении семейного приключения «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.
- Режиссёр
- Свен Унтервальдт-мл.
- Актёры
- Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Эмилия Писке, Луис Форбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Марлен Лозе, Маттиас Кеберлин
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2025-01-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези