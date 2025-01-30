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Школа магических зверей: Загадка волшебного леса

Волшебство возвращается в продолжении семейного приключения «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.

Режиссёр
Свен Унтервальдт-мл.
Актёры
Эмилия Майер, Лорис Сихровский, Эмилия Писке, Луис Форбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан, Хайко Пинковски, Милан Пешель, Марлен Лозе, Маттиас Кеберлин
Продолж.
105 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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