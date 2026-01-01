Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 78.01 / 77.70 21/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.20 21/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 429
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
839
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 717
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 776
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Школа Бабы-яги
Кино

Школа Бабы-яги

Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей Школы Бабы-яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями.

Режиссёр
Дмитрий Дакович
Актёры
Ева Смирнова, Андрей Грызлов, Мария Порошина, Станислав Дужников, Владимир Капустин, Елена Воробей, Артем Бобцов, Аграфена Древнова, Дарья Тришкина, Ольга Земскова
Продолж.
93 мин.
Премьера
22 января 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

Еще в кино

Кино
Папа может
Кино
Без лица
Кино
Яйцо ангела
Кино
Школа Бабы-яги
Кино
Блокадные судьбы
Кино
Флибубу
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 191. Уроки волшебства
Кино
Комментируй это
Кино
Броненосец «Потемкин»
Кино
Заклятие. Обряд реинкарнации
Кино
Сезон охоты