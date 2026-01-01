Школа Бабы-яги

Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей Школы Бабы-яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями.
- Режиссёр
- Дмитрий Дакович
- Актёры
- Ева Смирнова, Андрей Грызлов, Мария Порошина, Станислав Дужников, Владимир Капустин, Елена Воробей, Артем Бобцов, Аграфена Древнова, Дарья Тришкина, Ольга Земскова
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
22 января 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение