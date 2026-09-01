Шкатулка проклятия. Зло внутри

Группа студентов получает посылку с загадочной шкатулкой от неизвестного отправителя. Открывшие ее погибают один за другим. Оставшимся друзьям предстоит разобраться: кто или что стоит за этим проклятием и как им избежать страшной участи?
- Страна
- Индонезия, Индия
- Режиссёр
- Динна Джасанти
- Актёры
- Фатих Унру, Ясамин Джасем, Габриелла Экапутри, Фадли Файсал, Фики Наки, Фарандика, Азела Путри, Вонни Ангграени, Айда Нурмала, М.Икбал Сулейман
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов