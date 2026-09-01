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Шкатулка проклятия. Зло внутри

Группа студентов получает посылку с загадочной шкатулкой от неизвестного отправителя. Открывшие ее погибают один за другим. Оставшимся друзьям предстоит разобраться: кто или что стоит за этим проклятием и как им избежать страшной участи?

Страна
Индонезия, Индия
Режиссёр
Динна Джасанти
Актёры
Фатих Унру, Ясамин Джасем, Габриелла Экапутри, Фадли Файсал, Фики Наки, Фарандика, Азела Путри, Вонни Ангграени, Айда Нурмала, М.Икбал Сулейман
Продолж.
98 мин.
Премьера
4 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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