Шевели перьями!

Каждую ночь юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон — он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной: это высокоразвитое общество птиц, настолько цивилизованное и благоустроенное, что его обитатели совсем разучились летать. Все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте — и впервые в жизни расправить крылья.
- Страна
- Польша
- Режиссёр
- Бартош Кендзерский
- Продолж.
- 75 мин.
- Премьера
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4 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия