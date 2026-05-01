Шевели перьями!

Каждую ночь юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон — он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной: это высокоразвитое общество птиц, настолько цивилизованное и благоустроенное, что его обитатели совсем разучились летать. Все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте — и впервые в жизни расправить крылья.