Щелкунчик. Ожившая сказка. Балет при свечах с 3D-декорациями

«Магия свечей» представляет грандиозный тур петербургского балета с уникальными мультимедийными 3D-декорациями! Этой зимой самая известная рождественская история засияет по-новому.

Сцена Студенческого дворца культуры РГАТУ превратится в волшебный мир «Щелкунчика», любимого миллионами зрителей. Классическая хореография, современные технологии и сияние тысячи свечей подарят всей семье незабываемое новогоднее впечатление. Впечатляющие мультимедийные декорации с 3D-мэппингом станут частью действия, стирая грань между реальностью и вымыслом. Цифровые проекции будут откликаться на движения артистов, создавая ощущение, словно сказка рождается прямо на глазах зрителей. Битва Щелкунчика с Мышиным королём, волшебные превращения Дроссельмейера, заснеженный зимний лес и сияющий Конфетенбург — самые яркие образы «Щелкунчика» оживут в союзе классического балета и современных технологий.

Для вас выступит Камерный театр русского балета «Северная Пальмира». Хореограф-постановщик спектакля Олеся Гапиенко, опираясь на легендарную постановку Василия Вайнонена 1934 года, представит свою интерпретацию «Щелкунчика» — утончённую, эмоциональную и бережно сохраняющую традиции русского балета. Авторские костюмы ручной работы и многочисленные мерцающие свечи наполнят спектакль теплом, красотой и атмосферой праздника. «Щелкунчик» — балет, который одинаково любим детьми и взрослыми. Для одних он станет первым знакомством с миром классического танца, для других — долгожданной встречей с любимой рождественской историей. Сказка едет к вам! Исполнители: Камерный театр русского балета «Северная Пальмира» Хореограф-постановщик — Олеся Гапиенко Представление пройдет в двух актах с антрактом.