Московский Театр «Корона Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».

Эта рождественская история маленькой Маши и сказочного Принца знакома всем с самого детства. Но именно в этом спектакле с первых звуков великолепной музыки Чайковского волшебство проникает в зрительный зал и все становятся соучастниками этого представления.

Король мышей и его свита хотят похитить юную Машу, но смелый Щелкунчик со своим войском вступает в яростную битву и спасает её. Но не будем больше рассказывать, потому что все это нужно увидеть своими глазами на прекрасном балете в хореографии Анатолия Емельянова.