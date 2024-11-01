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Щелкунчик
4 декабря в 19:00
Театр

Щелкунчик

МКЦ

В год празднования 180-летия со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского, на сцене рязанской филармонии покажут балет «Щелкунчик. Новая версия» в исполнении Московского театра «Корона Русского Балета».

Московский театр «Корона Русского Балета» был создан более 20 лет назад. Состав балетной труппы состоит из выпускников лучших хореографических школ России. Театр с успехом выступает на российских и зарубежных сценах.

Балет «Щелкунчик» далеко не сразу обрел свой нынешний статус шедевра русской балетной классики — само время продолжает открывать и в музыке, и в литературной основе новые смыслы, что подтверждается обилием существующих постановок и редакций спектакля.

Современная постановка стает синтезом классического, общеизвестного «Щелкунчика», современных хореографических тенденций, а также современных технологий. Благодаря современным тенденциям большой упор будет сделан на визуальное оформление спектакля: проекция, уникальный видео ряд заставит почувствовать каждого зрителя одним из гостей на празднике Рождества в доме Штальбаума. Новая балетная постановка, предназначенная для зрителей всех возрастов в окружении современных видеодекораций.

Режиссёр
Анатолий Емельянов
Возраст
0+
Жанры
Балет, Для детей