Самое волшебное произведение П. И. Чайковского, известное по всему миру — балет «Щелкунчик». Зачастую в классических операх или балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О «Щелкунчике» этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких «хитов»! Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс Цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие. Да и кто из детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?!

«Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.