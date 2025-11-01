Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 523
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 443
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 279
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 997
Шедевры танцевальной музыки
12 декабря в 15:00
Концерты

Шедевры танцевальной музыки

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Ольга Дьяченко, скрипка

Анна Ермакова, фортепиано

Екатерина Астафьева, гитара

Евгений Кондрашов, лектор-музыковед

Программа:

  • Ж.-Б. Люлли. Гавот
  • Л. Боккерини. Менуэт
  • И. Штраус. Венский вальс
  • В. Гаврилин. Батюшкин вальс
  • П. Чайковский. Русский танец
  • Б. Барток. Румынские танцы
  • А. Бабаджанян. Вагаршапатский танец
  • С. Цинцадзе. Сачидао
  • Я. Гаде. Танго «Ревность»
  • С. Джоплин. Регтайм
  • Е. Баев. Фламенко
  • Е. Баев. Кантри «Из добрых, старых времён»
  • В. Монти. Чардаш

Концерт представляет собой увлекательное путешествие сквозь века и культуры, раскрывающее многообразие танцевальной музыки. Зрители перенесутся в атмосферу старинных европейских балов, где звучали гавот, менуэт и вальс — от изысканных придворных танцев до всенародно любимого вальса, покорившего Европу. В программе концерта шедевр балетной музыки «Русский танец» из «Лебединого озера» П. И. Чайковского, демонстрирующий симфоническое богатство танцевальных форм.

Во второй части концерта вы услышите яркие, самобытные мелодии Румынии, Грузии и Армении, умело гармонизованные композиторами ХХ века Б. Бартоком, А. Бабаджаняном и С. Цинцадзе. В третьей части концерта внимание переключится на современные танцевальные стили: страстное аргентинское танго, ритмичный регтайм, огненное фламенко и задорное кантри. Завершится программа виртуозным «Чардашем» В. Монти — ярким, зажигательным произведением, которое по праву считается одним из самых исполняемых в мире.

Концерт демонстрирует эволюцию танца — от древних ритуальных движений и придворного этикета до современных форм, подчёркивая непреходящую силу союза музыки и пластики в мировой культуре.

Возраст
6+