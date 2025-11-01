Шедевры танцевальной музыки

Ольга Дьяченко, скрипка
Анна Ермакова, фортепиано
Екатерина Астафьева, гитара
Евгений Кондрашов, лектор-музыковед
Программа:
- Ж.-Б. Люлли. Гавот
- Л. Боккерини. Менуэт
- И. Штраус. Венский вальс
- В. Гаврилин. Батюшкин вальс
- П. Чайковский. Русский танец
- Б. Барток. Румынские танцы
- А. Бабаджанян. Вагаршапатский танец
- С. Цинцадзе. Сачидао
- Я. Гаде. Танго «Ревность»
- С. Джоплин. Регтайм
- Е. Баев. Фламенко
- Е. Баев. Кантри «Из добрых, старых времён»
- В. Монти. Чардаш
Концерт представляет собой увлекательное путешествие сквозь века и культуры, раскрывающее многообразие танцевальной музыки. Зрители перенесутся в атмосферу старинных европейских балов, где звучали гавот, менуэт и вальс — от изысканных придворных танцев до всенародно любимого вальса, покорившего Европу. В программе концерта шедевр балетной музыки «Русский танец» из «Лебединого озера» П. И. Чайковского, демонстрирующий симфоническое богатство танцевальных форм.
Во второй части концерта вы услышите яркие, самобытные мелодии Румынии, Грузии и Армении, умело гармонизованные композиторами ХХ века Б. Бартоком, А. Бабаджаняном и С. Цинцадзе. В третьей части концерта внимание переключится на современные танцевальные стили: страстное аргентинское танго, ритмичный регтайм, огненное фламенко и задорное кантри. Завершится программа виртуозным «Чардашем» В. Монти — ярким, зажигательным произведением, которое по праву считается одним из самых исполняемых в мире.
Концерт демонстрирует эволюцию танца — от древних ритуальных движений и придворного этикета до современных форм, подчёркивая непреходящую силу союза музыки и пластики в мировой культуре.
- Возраст
- 6+