Шедевры танцевальной музыки

Ольга Дьяченко, скрипка

Анна Ермакова, фортепиано

Екатерина Астафьева, гитара

Евгений Кондрашов, лектор-музыковед

Программа:

Ж.-Б. Люлли. Гавот

Л. Боккерини. Менуэт

И. Штраус. Венский вальс

В. Гаврилин. Батюшкин вальс

П. Чайковский. Русский танец

Б. Барток. Румынские танцы

А. Бабаджанян. Вагаршапатский танец

С. Цинцадзе. Сачидао

Я. Гаде. Танго «Ревность»

С. Джоплин. Регтайм

Е. Баев. Фламенко

Е. Баев. Кантри «Из добрых, старых времён»

В. Монти. Чардаш

Концерт представляет собой увлекательное путешествие сквозь века и культуры, раскрывающее многообразие танцевальной музыки. Зрители перенесутся в атмосферу старинных европейских балов, где звучали гавот, менуэт и вальс — от изысканных придворных танцев до всенародно любимого вальса, покорившего Европу. В программе концерта шедевр балетной музыки «Русский танец» из «Лебединого озера» П. И. Чайковского, демонстрирующий симфоническое богатство танцевальных форм.

Во второй части концерта вы услышите яркие, самобытные мелодии Румынии, Грузии и Армении, умело гармонизованные композиторами ХХ века Б. Бартоком, А. Бабаджаняном и С. Цинцадзе. В третьей части концерта внимание переключится на современные танцевальные стили: страстное аргентинское танго, ритмичный регтайм, огненное фламенко и задорное кантри. Завершится программа виртуозным «Чардашем» В. Монти — ярким, зажигательным произведением, которое по праву считается одним из самых исполняемых в мире.

Концерт демонстрирует эволюцию танца — от древних ритуальных движений и придворного этикета до современных форм, подчёркивая непреходящую силу союза музыки и пластики в мировой культуре.