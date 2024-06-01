ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ. XV-XX ВВ.

Впервые за много лет Русский музей организует в российском регионе выездную выставку беспрецедентного уровня.

В новом современном экспозиционном пространстве Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника будут показаны более 100 высокохудожественных произведений, которые охватывают период от древних икон ХV-ХVII вв. псковской, новгородской, ярославской и других школ до произведений русского авангарда и современных художников.

Перед посетителями предстанут полотна В. Боровиковского, Ф. Рокотова, А. Венецианова, И. Айвазовского, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, К. Малевича, В. Кандинского и других замечательных русских живописцев, каждое произведение которых заслуживает отдельного внимания. Выставка откроет свои двери для посетителей 28 июня по адресу: Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).