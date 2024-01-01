«Шансон парад» — авторский концерт звезд эстрады и звезд шансона. Знаменитые песни от авторов-исполнителей, искрометный юмор, задуманные эффекты создадут для зрителей настроение праздника и гордости за нашу жизнь. Владимир Черняков «поднимет тост»: «За Друзей». Влад Корнилов, проработавший много лет в группе «Лесоповал», исполнит знаменитые хиты группы «Белый лебедь на пруду», и другие. Все жители Дальнего Востока традиционно встанут со своих мест после песни Евы Амуровой «Мой Дальний Восток», а также во время исполнения Ирины Шведовой «Белого Вальса». Рада Рай — ярчайшая певица, и безусловно приобретение жанра и конечно шансон парада. Лучшие хиты, в том числе «Ты душа моя» прозвучат в концерте «Шансон парад».