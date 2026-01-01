SHAMAN отмечает «30 лет на сцене»

SHAMAN: «30 лет на сцене — это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий».

На большую сцену Ярослав Дронов начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти» юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня. Свои собственные песни Ярослав пишет с пятнадцати лет. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества. Признание знаменитому певцу принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным, — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции. Все они прозвучат на концертах артиста в новом шоу «30 лет на сцене».