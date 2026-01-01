Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 305
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 268
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 336
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 159
Shaman. 30 лет на сцене
13 мая в 19:00
Концерты

Shaman. 30 лет на сцене

Концертный зал Рязанской областной филармонии

SHAMAN отмечает «30 лет на сцене»

SHAMAN: «30 лет на сцене — это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий».

На большую сцену Ярослав Дронов начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти» юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня. Свои собственные песни Ярослав пишет с пятнадцати лет. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества. Признание знаменитому певцу принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным, — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции. Все они прозвучат на концертах артиста в новом шоу «30 лет на сцене».

Возраст
6+
Жанры
Поп