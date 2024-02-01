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Shaman
12 мая в 19:00
Концерты

Shaman

Дворец спорта «Олимпийский»

SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

Признание знаменитому певцу принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции, которые сегодня знает вся страна. Интерес аудитории к творчеству SHAMAN на популярных цифровых площадках измеряется сотнями миллионов прослушиваний и просмотров. Только на YouTube-канале артиста зрители увидели его клипы свыше 600 000 000 раз. Большинство из них занимало первую строчку в российских трендах видео-платформы, а ролик «Я русский» вошёл в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира». Каждая новая песня, вызывая всеобщий ажиотаж в прессе и социальных сетях, мгновенно становится сенсацией. Артист популярен и за пределами Интернета. Лучшее тому подтверждение — сверхплотный концертный график. За первый год гастролей SHAMAN дал ровно 100 сольных выступлений, прошедших при неизменных аншлагах.

В следующем, 2023-м он презентовал новую программу «Я русский», собрав шесть полных БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, два Crocus City Hall и два Государственных Кремлевских дворца в Москве. А также устроил большое стадионное шоу на 60-тысячной «Газпром Арене» в Северной столице. В рамках большого тура музыканта запланировано более сотни концертов в различных регионах России, включая города Новороссии. В День народного единства 4 ноября 2023 года выступления SHAMAN, включая ТВ-версии сольных концертов, в национальном телеэфире одновременно транслировали три ведущих ТВ-канала страны: Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%. Сам он мечтает, чтобы песни на русском языке слушали, любили и пели во всем мире.

Возраст
6+
Жанры
Поп