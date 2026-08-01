Шаляпин. Первая любовь

Яркий и многогранный, великий и неповторимый, гениальный оперный певец и, одновременно, человек, который мог сорвать несколько спектаклей подряд — огромное количество хвалебных, и не только, эпитетов можно подобрать к выдающемуся оперному певцу 20 столетия Федору Шаляпину. На протяжении многих лет он вел дневники и издал несколько книг от первого лица.

Как писал сам певец:

«Я рассказываю как будто все о пустяках, о мелочах, о маленьких людях; но эти мелочи имели для меня огромное значение. Я на них воспитывался. Мы ведь все воспитываемся мелочами. То, чему учат нас Шекспиры, Толстые, гении мира, даже на разум наш не прочно ложится, а мелочи жизни, как пыль в бархат, проникают в сердце, порою отравляя его, а порою облагораживая».

Пьеса написана режиссером Ксений Шостакович на основе документальных материалов и будет впервые представлена в Чите. В заглавной роли, актриса, оперная певица — Наталья Рубашкина.