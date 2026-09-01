Шальная стрела

В мире, где у каждого есть свои тайны, а доверие — редкость, судьба готовит шпиону неожиданный поворот: случайное действие переворачивает привычный порядок вещей с ног на голову. Это динамичная шпионская комедия, в которой интрига сплетается с искрометным юмором, а хаос становится главным героем событий. Зрителей ждет зрелищное приключение: головокружительные повороты сюжета, нелепые ситуации и самоирония — и при этом никто не понимает, что происходит. Меньше всех — сам главный герой, чья неуклюжесть лишь подливает масла в огонь. Фильм предлагает свежий взгляд на шпионский жанр и станет отличным развлечением для всей семьи.
- Страна
- Индия
- Режиссёр
- Аакаш Каушик
- Актёры
- Аюшманн Кхуррана, Рагхубир Ядав, Сара Али Кхан, Мукул Дев, Гулшан Гровер, Рам Капур, Бриджендра Кала, Рахул Босе, Сандип Ананд, Сухейл Найяр, Суприя Пилгаонкар, Смита Тамбе
- Продолж.
- 165 мин.
- Премьера
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23 октября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Драма-комедия