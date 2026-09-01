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Шальная стрела
Кино

Шальная стрела

В мире, где у каждого есть свои тайны, а доверие — редкость, судьба готовит шпиону неожиданный поворот: случайное действие переворачивает привычный порядок вещей с ног на голову. Это динамичная шпионская комедия, в которой интрига сплетается с искрометным юмором, а хаос становится главным героем событий. Зрителей ждет зрелищное приключение: головокружительные повороты сюжета, нелепые ситуации и самоирония — и при этом никто не понимает, что происходит. Меньше всех — сам главный герой, чья неуклюжесть лишь подливает масла в огонь. Фильм предлагает свежий взгляд на шпионский жанр и станет отличным развлечением для всей семьи.

Страна
Индия
Режиссёр
Аакаш Каушик
Актёры
Аюшманн Кхуррана, Рагхубир Ядав, Сара Али Кхан, Мукул Дев, Гулшан Гровер, Рам Капур, Бриджендра Кала, Рахул Босе, Сандип Ананд, Сухейл Найяр, Суприя Пилгаонкар, Смита Тамбе
Продолж.
165 мин.
Премьера
23 октября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Приключение, Драма-комедия

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