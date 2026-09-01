Шальная стрела

В мире, где у каждого есть свои тайны, а доверие — редкость, судьба готовит шпиону неожиданный поворот: случайное действие переворачивает привычный порядок вещей с ног на голову. Это динамичная шпионская комедия, в которой интрига сплетается с искрометным юмором, а хаос становится главным героем событий. Зрителей ждет зрелищное приключение: головокружительные повороты сюжета, нелепые ситуации и самоирония — и при этом никто не понимает, что происходит. Меньше всех — сам главный герой, чья неуклюжесть лишь подливает масла в огонь. Фильм предлагает свежий взгляд на шпионский жанр и станет отличным развлечением для всей семьи.