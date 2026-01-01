Сезон охоты

Отец-одиночка и его дочь-подросток решают приютить у себя таинственную девушку, найденную ими на берегу реки неподалеку от дома, не подозревая, что за незнакомкой охотится безжалостный наркобарон.
- Режиссёр
- Р.Дж.Коллинз
- Актёры
- Мел Гибсон, Жорди Молья, Шелли Хенниг, София Хьюблиц, А.Дж.Бакли, Джеймс ДюМон, Роки Майерс, Оливер Тревена, Роб Моран, Джейлен Мур, Ланда, Рэндалл Дж.Бейкон
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
22 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Триллер, Драма, Криминал