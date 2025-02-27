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Северный полюс

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:50
15:20
17:50
20:20

«Формула Кино»

12:50
17:30
19:55
21:35

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:50
15:20
17:50
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:50
15:20
17:50
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Люксор» (Есенина)

10:20
12:50
15:20
17:50
20:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
12:25
14:50
19:40

«Формула Кино»

12:55
17:35
19:55
22:05
22:15

«Пять Звезд»

12:10
14:25
16:40
18:55
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:30
12:30
13:55
14:55
17:20
19:45
22:10

Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

Режиссёр
Александр Котт
Актёры
Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Елена Север, Ольга Ломоносова, Амбарцум Кабанян, Данил Тябин, Вадим Сквирский, Алексей Одинг, Валерий Мызников, Павел Харизанов, Антон Стреляев, Александр Бухаров, Илья Никулин, Константин Тополага, Карэн Бадалов, Максим Емельянов, Иван Ефремов
Продолж.
120 мин.
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Боевик

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