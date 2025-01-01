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Севастопольский вальс
21 марта в 19:00
Театр

Севастопольский вальс

Рязанский областной музыкальный театр

Оперетта в двух действиях

Продолжительность ≈ 2 часа

Режиссер-постановщик — Ксения Константинова

Художник-постановщик — Полина Кандаурова

Балетмейстер — Илья Саушкин

Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев

К юбилею Великой Победы Рязанский музыкальный театр готовит премьеру оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс».

Действие этой героико-романтической истории происходит в июне 1942 года, в последние дни обороны Севастополя, а затем — в мирное время, когда герои встречаются, чтобы восстановить разрушенный город и навсегда соединить свои сердца.

Классическая оперетта — это всегда праздник музыки и любви. Авторам «Севастопольского вальса» же удалось наполнить традиционную музыкальную форму глубоким содержанием и затронуть важные темы героизма и самоотверженности советского народа в тяжелое военное и непростое послевоенное время. И вместе с тем, «Севастопольский вальс» — это добрая, трогательная история, насыщенная искренними чувствами, хорошими шутками, узнаваемыми персонажами.

Оперетта «Севастопольский вальс» создана в духе всеми любимых советских фильмов о любви, дружбе, отваге и мужестве. При этом она не теряет своей актуальности в наши дни, а остается по-прежнему свежей и лёгкой, как морской бриз Севастополя!

Работа над постановкой осуществляется при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Спектакль идет в сопровождении оркестра.

Возраст
12+