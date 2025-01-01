Оперетта в двух действиях
Продолжительность ≈ 2 часа
Режиссер-постановщик — Ксения Константинова
Художник-постановщик — Полина Кандаурова
Балетмейстер — Илья Саушкин
Дирижер-постановщик — Ариф Дадашев
К юбилею Великой Победы Рязанский музыкальный театр готовит премьеру оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс».
Действие этой героико-романтической истории происходит в июне 1942 года, в последние дни обороны Севастополя, а затем — в мирное время, когда герои встречаются, чтобы восстановить разрушенный город и навсегда соединить свои сердца.
Классическая оперетта — это всегда праздник музыки и любви. Авторам «Севастопольского вальса» же удалось наполнить традиционную музыкальную форму глубоким содержанием и затронуть важные темы героизма и самоотверженности советского народа в тяжелое военное и непростое послевоенное время. И вместе с тем, «Севастопольский вальс» — это добрая, трогательная история, насыщенная искренними чувствами, хорошими шутками, узнаваемыми персонажами.
Оперетта «Севастопольский вальс» создана в духе всеми любимых советских фильмов о любви, дружбе, отваге и мужестве. При этом она не теряет своей актуальности в наши дни, а остается по-прежнему свежей и лёгкой, как морской бриз Севастополя!
Работа над постановкой осуществляется при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС.
Спектакль идет в сопровождении оркестра.
- Возраст
- 12+