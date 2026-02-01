Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
496
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 047
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
589
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 240
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Сеть

Сеть затягивает. В России больше 10 миллионов детей состоят в деструктивных сообществах в интернете. Каждый второй житель России признается, что находится в зависимости от гаджетов и интернета. Жизнь виртуальная становится ярче реальной, а маски аватаров освобождают темную сторону души человека… По каким законам существует сеть? На какие крючки нас ловят манипуляторы? И как защитить себя от приближающегося цифрового цунами?

Режиссёр
Алексей Кременецкий
Продолж.
88 мин.
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Документальны

Кино
Король и Шут. Навсегда
Кино
Сказка о царе Салтане
Кино
Простая история
Кино
Тюльпаны
Кино
Красавица
Кино
Убежище
Кино
Инферно
Кино
Два, три, призрак, приди!
Кино
Приключение
Кино
Спасти бессмертного
Кино
Астрал. Амулет зла
Кино
Царевна-лягушка-2