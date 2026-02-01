Сеть затягивает. В России больше 10 миллионов детей состоят в деструктивных сообществах в интернете. Каждый второй житель России признается, что находится в зависимости от гаджетов и интернета. Жизнь виртуальная становится ярче реальной, а маски аватаров освобождают темную сторону души человека… По каким законам существует сеть? На какие крючки нас ловят манипуляторы? И как защитить себя от приближающегося цифрового цунами?