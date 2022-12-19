История, как известно, не терпит сослагательного наклонения — что было бы, если бы… Но как же, порой, хочется вернуться в прошлое и кое-что подкорректировать. Увы… Хотя, можно попытаться исправить ошибки прошлого, кардинально изменив настоящее. «Удивить» всех вокруг и себя в первую очередь. Вот нужно ли?..

Жил-был художник один. Влюбчив и молод он был. А две сестры в свой черед обе влюбились в него. И победила одна, но через множество лет шанс есть теперь у другой… Кончится ли это миллионом алых роз или тысячью разочарований — приходите посмотреть. Рассказал историю Алексей Слаповский, сестрами стали Елена Ксенофонтова и Дарья Повереннова, художник меж двух любовных огней — Борис Хвошнянский, разожгли костер режиссеры Марина Перелешина и Вениамин Скальник, подбросила дров художник Светлана Литвинова.