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Сергей Трофимов
8 января 2026 в 19:00
Концерты

Сергей Трофимов

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Сергей Трофимов… Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души. Именно в этом и заключается секрет его успеха — в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном, но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытывает зритель после его концерта. За что и любим народом — за умение достучаться до сердца.

Возраст
6+
Жанры
Шансон, Эстрада