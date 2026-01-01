Время стремительно идет вперед, совсем недавно Сергей Пенкин отметил 60-летний юбилей, и вот уже «65»! Несмотря на весомые цифры, Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени. Певец по-прежнему в строю, записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу. Не станет исключением и предстоящий юбилейный сезон.

Специально для нового шоу создается современная, красочная сценография, видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста, и, конечно, Сергей Пенкин порадует поклонников разнообразием своего репертуара. В юбилейном сезоне Сергей Пенкин планирует побить свой личный рекорд по количеству состоявшихся за год концертных программ. В 2025—2026 году новое шоу будет представлено зрителям более чем в ста городах России.