Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
-5°
Сбт, 27
-2°
Вск, 28
-2°
ЦБ USD 89.52 0.86 27/01
ЦБ EUR 97.09 0.45 27/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
10 часов назад
1 184
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
6 496
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
9 534
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
14 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сергей Орлов. Еще один тур
19 апреля в 20:00
Концерты

Сергей Орлов. Еще один тур

Дворец спорта «Олимпийский»

Строго 18+. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Новая сольная программа.

Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день часто служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. С 2019 года ездит на гастроли по России и странам СНГ с сольными программами; в 2020 году — тур на 30 городов; в 2021—2023 — ежегодные туры более чем на 50 городов, выступления в которых проходят с оглушительным успехом. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.

Возраст
18+
Жанры
Юмор