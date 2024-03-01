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Сергей МАВРИН
31 марта в 19:00
Концерты

Сергей МАВРИН

Старый парк

31 марта (вход с 19.00) легенда российского рока СЕРГЕЙ МАВРИН выступит, а Кафе-клубе СТАРЫЙ парк с инструментальной программой «Странное Танго».

Сергей Маврин — гитарист-виртуоз, композитор и поэт, радиоведущий и звукорежиссер, известный широкой аудитории в первую очередь как участник группы «Ария», приложивший руку и душу к созданию ее знаковых альбомов «Герой асфальта», «Игра с огнём» и «Кровь за кровь», признанных одними из лучших в истории коллектива. Творческий путь Сергея отмечен работой в группах «Чёрный кофе», «Металлаккорд», «Ария» и «Кипелов», сотрудничеством с известными музыкантами и поэтами.

Инструментальные концерты Сергея Маврина — это погружение в магию звука, путешествие в собственный мир гитариста, уникальная возможность почувствовать его душу не только в аккордах: на выступлениях Сергея слушателям часто предоставляется возможность задать любой вопрос музыканту напрямую.

Возраст
16+