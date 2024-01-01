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Сергей Любавин
8 апреля в 19:00
Концерты

Сергей Любавин

МКЦ

Один из самых романтичных артистов на российской сцене — певец, композитор Сергей Любавин порадует поклонников новой концертной программой «Счастье». На протяжении 30-ти лет творческой деятельности Сергей Любавин доказал, что является уникальным и неповторимым исполнителем со своим фирменным тембром голоса и харизмой, за что его любит и поддерживает многомиллионная армия поклонников. Любовь к творчеству Сергея Любавина заслужена неподдельной искренностью его песен, глубиной и мелодичностью, что вызывает уважение у публики на протяжении многих лет.

Восьмикратный Лауреат премии «Шансон Года в Кремле», обладатель титула «Звезда Дорожного радио». Его песни звучат на «Радио шансон», «Дорожном радио», «Милицейской волне», радио «Дача», региональных радиостанциях. За время своей деятельности выпустил 15 сольных альбомов. В программе прозвучат «золотые хиты»: «Влади», «Цветок», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Признание», песни на стихи Сергея Есенина, которые успели завоевать любовь зрителей, а также новые песни и премьеры. Его песни знают, любят и поют, они западают в душу и не оставляют равнодушными никого. Вас ожидает вечер, полный музыкальных сюрпризов и хорошего настроения. После концерта автограф сессия.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада, Шансон