Сергей Канунников и Николай Калиниченко

Концерт-диалог или музыкально-поэтическая игра в ассоциации автора песен группы «Возвращение» Сергея Канунникова и поэта Николая Калиниченко состоится в пабе «Две будки в Ирландии» 25 мая. (г.Рязань) Никто не знает, что ожидает лирических героев и куда заведут зрителя литературные тропинки. Это будет импровизация в двух частях, сюжет которой не известен даже самим авторам. Путешествие начнется в восемь вечера.

Сергей Канунников — лидер группы «Возвращение», широко известной среди любителей фолк-рока и авторской песни новой волны.

Николай Калиниченко — поэт, писатель, организатор множества литературных форумов, председатель союза литераторов России.