Сергей Газетов. О чем молчит музыка

В четверг, 14 ноября, в 18.00 приглашаем на встречу с высоким искусством — открытием выставки фоторабот Сергея Газетова стартует целый культурный проект.

Многослойность высказывания «О чем молчит музыка» — кропотливое создание музыкального инструмента, мастерство игры, личность музыканта и характер композиций, звучание пойманного фотографом кадра — не только прочитывается во время исследования экспозиции, но и последовательно будет раскрываться в рамках цикла событий.

Истории любви, секреты мастерства, цвет, свет, звук и много, много талантливых людей — наше краткое резюме и анонс блестящего проекта.