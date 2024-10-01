Сергей Газетов. О чем молчит музыка

В четверг, 14 ноября, в 18.00 приглашаем на встречу с высоким искусством — открытием выставки фоторабот Сергея Газетова стартует целый культурный проект.
Многослойность высказывания «О чем молчит музыка» — кропотливое создание музыкального инструмента, мастерство игры, личность музыканта и характер композиций, звучание пойманного фотографом кадра — не только прочитывается во время исследования экспозиции, но и последовательно будет раскрываться в рамках цикла событий.
Истории любви, секреты мастерства, цвет, свет, звук и много, много талантливых людей — наше краткое резюме и анонс блестящего проекта.
- Возраст
- 12+