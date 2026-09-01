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Сергей Дроботенко
25 октября в 18:00
Театр

Сергей Дроботенко

МКЦ

Сергей Дроботенко уже давно и успешно занял свою нишу на юмористическом Олимпе. Сначала он запомнился тысячам зрителей на студенческих фестивалях в Омске и в Томске, где в 1994-ом и в 1996-ом годах получал призы и как лучший актёр, и как лучший автор. Затем с ним познакомилась и столичная публика после участия в 1999-ом году в Международном конкурсе артистов сатиры и юмора, где Дроботенко стал лауреатом. Наконец, миллионы телезрителей узнали его как одного из самых ярких актёров передачи «Аншлаг». Вскоре Сергей стал бессменным ведущим и участником фестиваля сатиры и юмора в Сочи. Сейчас он ведёт юмористическую программу «Весёлые ребята», которая стала одной из самых рейтинговых в жанре сатиры и юмора.

Последняя сольная программа Сергея Дроботенко — яркое подтверждение того, что артист находится в прекрасной творческой форме. Так называемые «живые» концерты Сергея Дроботенко всегда пользуются огромным успехом. Во-первых, зрители имеют возможность одними из первых увидеть некоторые абсолютно новые номера. Во-вторых, даже известные публике монологи звучат в полном объёме без цензуры телевизионных редакторов. И, наконец, в-третьих, очень многие моменты представления строятся на импровизации, на интерактивном общении с залом. В плане экспромтов, Сергея считают одним из лучших даже коллеги по жанру, он несколько раз становился победителем популярного импровизационного шоу «Слава Богу, ты пришёл!». Экспромты Сергею даются легко, поскольку он — автор практически всех произведений, исполняемых со сцены.

Во время сольных концертов в программе звучит немало музыкальных номеров и пародий, которые исполняются только вживую. По поводу продолжительности концерта сам Сергей шутит так: «Я всегда работаю до последнего зрителя».

Сольный концерт Сергея Дроботенко — это прекрасная возможность не только отдохнуть и от души насмеяться, но и раскрыть новые грани таланта этого потрясающего артиста.

Возраст
12+