Он — серфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он — Серфер.
- Режиссёр
- Лоркан Финнеган
- Актёры
- Николас Кейдж, Джулиан МакМэхон, Николас Кассим, Александер Бертран, Джастин Росняк, Рахель Роман, Финн Литтл, Шарлотта Мэгги, Нина Янг, Джеймс Бингем, Рори О'Киффи, Миранда Тапселл
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер