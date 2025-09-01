Сентиментальная ценность

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.
- Режиссёр
- Йоаким Триер
- Актёры
- Эль Фэннинг, Стеллан Скарсгорд, Рената Рейнсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос
- Продолж.
- 132 мин.
- Премьера
-
20 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия