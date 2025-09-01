Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Сентиментальная ценность

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.

Режиссёр
Йоаким Триер
Актёры
Эль Фэннинг, Стеллан Скарсгорд, Рената Рейнсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос
Продолж.
132 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

