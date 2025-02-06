В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.
- Режиссёр
- Пабло Агуэро
- Актёры
- Венсан Кассель, Инес Дютур, Луи Гаррель, Диана Крюгер, Сергей Онопко, Бланш Редулу
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Приключение, Драма