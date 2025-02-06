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Сент-Экзюпери

В 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

Режиссёр
Пабло Агуэро
Актёры
Венсан Кассель, Инес Дютур, Луи Гаррель, Диана Крюгер, Сергей Онопко, Бланш Редулу
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Приключение, Драма

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