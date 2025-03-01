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Семь вуалей

Молодому театральному режиссеру Джанин поручают возродить самую известную постановку своего бывшего наставника — оперу «Саломея». Но постепенно она погружается в воспоминания о своем прошлом, которые грозят перевернуть ее тщательно выстроенный мир.

Режиссёр
Атом Эгоян
Актёры
Аманда Сейфрид, Дуглас Смит, Марк О'Брайен, Ребекка Лиддиард, Майя Джей Бастидас, Ванесса Антуан, Ланетт Вэр, Майя Мисалевич, Тара Никодемо, Алия Канани, Михаэль Шаде, Михаэль Купфер-Радекки, Карита Маттила, Шивон Ричардсон
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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