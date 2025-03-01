Семь вуалей

Молодому театральному режиссеру Джанин поручают возродить самую известную постановку своего бывшего наставника — оперу «Саломея». Но постепенно она погружается в воспоминания о своем прошлом, которые грозят перевернуть ее тщательно выстроенный мир.
- Режиссёр
- Атом Эгоян
- Актёры
- Аманда Сейфрид, Дуглас Смит, Марк О'Брайен, Ребекка Лиддиард, Майя Джей Бастидас, Ванесса Антуан, Ланетт Вэр, Майя Мисалевич, Тара Никодемо, Алия Канани, Михаэль Шаде, Михаэль Купфер-Радекки, Карита Маттила, Шивон Ричардсон
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма