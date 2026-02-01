Секретный агент

Бразилия, 1977 год. Марселу бежит от своего прошлого. В поисках покоя он возвращается в свой родной город Ресифи, где вскоре осознает, что и тут не может обрести покой…
- Режиссёр
- Клебер Мендонса Филью
- Актёры
- Вагнер Мора, Мария Фернанда Кандидо, Габриел Леони, Карлус Франсиску, Алиси Карвалью, Робериу Диогенис, Эрмила Гедес, Игорь ди Араужу, Итало Мартинс, Лаура Луфези
- Продолж.
- 158 мин.
- Премьера
-
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Исторический фильм, Триллер, Драма, Криминал, Мистика