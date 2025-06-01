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Сделано в СССР
12 июля в 12:00
Праздники

Сделано в СССР

ЦПКиО

Ретрофестиваль «Сделано в СССР» уже завтра в 12:00 на площади Зеленого театра ЦПКиО. Все как мы любим, друзья! В программе праздника:

  • Конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу»
  • Выступление Вокального ансамбля Культурного центра УМВД России по Рязанской области
  • Интерактивные площадки для детей и взрослых с советскими играми, конкурсами и анимацией
  • Мастер-классы, тематические фотозоны, барахолка и книгообмен
  • Презентация выставки ретротехники
  • Выступление классных кавер-групп и исполнителей (г.Москва, г. Воскресенск, г. Луховицы)
  • Розыгрыш призов от партнеров
  • Ретродискотека и…

И еще много всего интересного! Спортивного! Творческого!

Ждем каждого из вас! Приходите за отличным настроением, доброй ностальгией и зарядом положительных эмоций на год вперед!

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