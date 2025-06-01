Ретрофестиваль «Сделано в СССР» уже завтра в 12:00 на площади Зеленого театра ЦПКиО. Все как мы любим, друзья! В программе праздника:

Конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу»

Выступление Вокального ансамбля Культурного центра УМВД России по Рязанской области

Интерактивные площадки для детей и взрослых с советскими играми, конкурсами и анимацией

Мастер-классы, тематические фотозоны, барахолка и книгообмен

Презентация выставки ретротехники

Выступление классных кавер-групп и исполнителей (г.Москва, г. Воскресенск, г. Луховицы)

Розыгрыш призов от партнеров

Ретродискотека и…

И еще много всего интересного! Спортивного! Творческого!

Ждем каждого из вас! Приходите за отличным настроением, доброй ностальгией и зарядом положительных эмоций на год вперед!