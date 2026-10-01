Саша Растич

19 ноября в клубе СТАРЫЙ ПАРК состоится акустический концерт Саши РАСТИЧА - фронтмена культовой альтернативной группы 7РАСА!Саша известен не только как музыкант и основатель «7Расы», но и как поэт и философ, учитель и, возможно, духовный наставник.Его неподдельная открытость, искренность в суждениях и глубокий взгляд на мир уже на протяжении почти 30 лет идут рука об руку с его верной армией поклонников по всей России.Прозвучат хиты «7Расы» в акустическом исполнении, а также песни не входящие в репертуар группы. И, конечно, как водится на акустике - общение с Александром в тёплой дружеской обстановке.Вход с 18.30, начало концерта в 19.30.