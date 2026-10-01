Самвел Кафьян. Сольный стендап-концерт

Самвел — резидент StandUp на ТНТ, один из самых ярких комиков новой школы — он берёт обычную жизнь и превращает её в ураган смеха. В его шутках — тот самый фирменный восточный колорит, от которого улыбка появляется сама собой, а каждый панч бьёт точно в цель. Не упусти шанс увидеть его вживую: будет много самоиронии, точных наблюдений и смеха до слёз. Бери друзей — этот вечер точно станет хитом ваших воспоминаний! Вход строго 18+ Сбор гостей за 30 минут до начала концерта!