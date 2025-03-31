Само совершенство

4 АПРЕЛЯ В Музейном центре РИАМЗ состоится открытие выставки из естественно-научной коллекции музея-заповедника. Выставка посвящена одним из самых совершенных и удивительных творений природы — птичьим яйцам.

Более 100 лет назад наш земляк, орнитолог-любитель Евграф Яковлевич Катин собрал значительную коллекцию птичьих яиц: около 3000 яиц более чем 670 видов птиц. Яйца для своей коллекции Е.Я. Катин получал из разных уголков планеты: в журнале коллекции указано более 80-ти таких мест — от Дальнего Востока России до Исландии и Северной Америки. В 1920 году коллекция поступила в музей.

В коллекции представлены крупные яйца пеликанов, фламинго и лебедей, крохотные — корольков и славок, голубые — дроздов, коричневые — соловьев и крапчатые — козодоя. На выставке можно будет увидеть шарообразные яйца, которые откладывают совы и щурки, и грушевидные яйца кайр и чистиков.

Эти удивительные отличия смогут увидеть посетители выставки, познакомившись с разнообразием «хрупкого мира» птичьих яиц. Также на выставке представлены чучела некоторых птиц, яйца которых собраны в коллекции.