Традиция проводить ежегодно на Рязанской земле Международный детский художественный фестиваль «Салют, месье Петипа!», посвященный творчеству великого балетмейстера XIX века Мариуса Петипа, его единомышленникам и соратникам по сцене, родилась в 2018 году — в год 200-летия М.Петипа.

Петипа прожил в России 62 года. Из них более полувека прослужил российской сцене. Талантливый балетмейстер поставил более 40 балетов самостоятельной композиции. Сочинил массу танцев к операм. Ему принадлежат главные шедевры русского балетного искусства: «Пахита», «Раймонда», «Бабочка», «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

За пять лет работы фестиваля в нем приняли участие около 1500 учащихся детских художественных школ, детских школ искусств и творческих студий.

С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В нем участвуют не только дети Рязанского региона, но и Санкт-Петербурга, Калининграда и Новосибирска, Симферополя и Костромы, Самары и Коломны. К фестивалю присоединились представители ближнего и дальнего зарубежья: республика Беларусь, Донецкая Народная республика, республика Молдова, Казахстан, Франция, Китай, Ливан, Индия, Нидерланды. Среди преподавателей зарубежных стран — художники, связанные с рязанской землей (Елена Гайда (1962-2021) (Франция), Татьяна Кноссен-Полищук (Нидерланды).

Выставка состоит из детских работ текущего года и лучших произведений прошлых лет.