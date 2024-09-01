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Салют, месье Петипа!
11 октября в 10:00
Выставки

Салют, месье Петипа!

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

Традиция проводить ежегодно на Рязанской земле Международный детский художественный фестиваль «Салют, месье Петипа!», посвященный творчеству великого балетмейстера XIX века Мариуса Петипа, его единомышленникам и соратникам по сцене, родилась в 2018 году — в год 200-летия М.Петипа.

Петипа прожил в России 62 года. Из них более полувека прослужил российской сцене. Талантливый балетмейстер поставил более 40 балетов самостоятельной композиции. Сочинил массу танцев к операм. Ему принадлежат главные шедевры русского балетного искусства: «Пахита», «Раймонда», «Бабочка», «Корсар», «Дон Кихот», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

За пять лет работы фестиваля в нем приняли участие около 1500 учащихся детских художественных школ, детских школ искусств и творческих студий.

С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В нем участвуют не только дети Рязанского региона, но и Санкт-Петербурга, Калининграда и Новосибирска, Симферополя и Костромы, Самары и Коломны. К фестивалю присоединились представители ближнего и дальнего зарубежья: республика Беларусь, Донецкая Народная республика, республика Молдова, Казахстан, Франция, Китай, Ливан, Индия, Нидерланды. Среди преподавателей зарубежных стран — художники, связанные с рязанской землей (Елена Гайда (1962-2021) (Франция), Татьяна Кноссен-Полищук (Нидерланды).

Выставка состоит из детских работ текущего года и лучших произведений прошлых лет.

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