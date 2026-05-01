САДко. Для тебя

«Какие же они красивые!» Это, пожалуй, самая первая мысль, которая рождается в голове у зрителей, когда на сцену выходят эти обаятельные парни — группа САДко. И первоначально возникшее ощущение внезапно нахлынувшей радости уже не покидает зрителя до самого последнего момента, когда ребята, закончив выступление, уходят со сцены. Разные и совершенно не похожие один на другого, они прекрасно дополняют друг друга и являют собой единое целое. Энергия добра, сконцентрированная в песнях САДко, возвращается к ним же от зрителей в виде аплодисментов, улыбок, цветов, добрых пожеланий и сердечной благодарности.