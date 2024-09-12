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Рыжий

Екатеринбург 90-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.

Режиссёр
Семен Серзин
Актёры
Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Захар Карякин, Михаил Самочко, Тамара Зимина, Олег Васильков, Олег Гаркуша, Владимир Карпов, Яна Оброскова, Константин Итунин, Анна Завтур, Александр Ильин-мл., Михаил Касапов, Алена Кучкова
Продолж.
82 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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