Екатеринбург 90-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.